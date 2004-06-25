مهندسي مجدد فرآيندها به افزايش سودآوري بانك منجر مي شود

رييس اداره كل سازمان و روشهاي بانك ملت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اين مديريت چه در بعد فعاليت هاي بانكي و چه اداري مي تواند نمود داشته باشد به طوريكه با نهادينه كردن اين فرهنگ و با توجه به گستردگي شبكه شعب بانكي، تك تك كاركنان مي توانند در كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري بانك موثر باشند.

عليرضا لكزايي افزود: كاركنان بانك حتي با تاثيرات تك ريالي بر كاهش هزينه ها موجب صرفه جويي هاي بزرگ در بانك مي شود.

به گفته وي، بانك ملت در سال 1381 بيش از 580 ميليارد ريال با مازاد سود مواجه شد كه بخشي از آن مربوط به سپرده هاي مردمي بود كه در انتهاي دوره مالي و پس از تصويب صورتهاي مالي بانك به سپرده گذاران پرداخت شد.

وي افزود: چنانچه سود دريافتي بيشتر از سود پرداختي باشد سود علي الحساب كمتر از سود حاصله بانك محسوب شده كه در اين شرايط مابه التفاوت اين سود بايد ميان سپرده گذاران تقسيم شود.

وي با اشاره به اينكه در بانكداري اسلامي اعلام سود قطعي به سپرده گذاران هنگام افتتاح سپرده شاعبه ربا دارد، گفت: براي اينكه عمليات اين بانك هم با موازين اسلامي مطابقت داشته باشد و هم در راستاي بانكداري بين المللي حركت كرده باشد به هر ميزان كه با مازاد سود در تراز با سود پرداختي مواجه شود ما به التفاوت را با سپرده گذاران پرداخت مي كند.

لكزايي اتوماسيون فعاليتها، كاهش هزينه هاي سربار در نظام اداري و پرسنلي، كاهش مراحل كاري و مهندسي مجدد فرآيندها را براي كاهش هزينه هاي بانگكي ضروري دانست و افزود: انجام اين اقدامات در بانك علاوه بر كاهش هزينه ها، به افزايش كارايي منجر خواهد شد . تنها در اين شرايط مي توان امكانات را براي ارايه خدمات نوين تجهيز كرد.

