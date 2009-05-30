محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر زمان آمادگی برای امتحانات است و از آنجا که تعداد دانشجویان شهرستانی در دانشگاه تربیت معلم زیاد است و این دانشجویان اکثرا به شهرستان مراجعت کرده اند فعالیتهای انتخاباتی کمرنگ شده است.

وی ادامه داد: بسیج دانشجویی دانشگاه تاکنون برنامه هایی نظیر مناظره و سخنرانی حامیان کاندیداهای انتخاباتی را ترتیب داده است اما فضای امتحانات زمینه شور و هیجان بیشتر را گرفته است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم افزود: بسیج دانشگاه از دو ماه گذشته نشریات و خبرنامه هایی را با تمرکز بر موضوع انتخابات در دانشگاه منتشر کرده است.