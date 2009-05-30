به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "راز یک پروانه" 12 خرداد از شبکه یک پخش میشود. این فیلم به کارگردانی مهدی ودادی و تهیهکنندگی مجید مظفری تهیه شده و داستان درباره دختری است که روز 22 بهمن سال 57 به دنیا آمده و در این سالها اطرافیان به او گفتهاند پدرش با مردم همراه نبوده و به همرزمانش خیانت کرده است. دختر تصمیم میگیرد حقیقت ماجرا را کشف کند.
مجید مظفری، عسل بدیعی، احمد نجفی، فرخ نعمتی، مجید غفاری، اصغر نقیزاده و فریبا جدیکار بازیگران "راز یک پروانه" هستند و فیلمنامه را آرش قادری نوشته است. سایر عوامل "راز یک پروانه" عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: حمید دژاکام، طراح صحنه و لباس: م. ودادی، طراح چهرهپردازی: کیان اولادوطن، تدوین و صداگذاری: امیر ادیبپرور، موسیقی: مهرداد جنابی، محصول موسسه فیلمسازی آستان 8.
فیلم تلویزیونی"کیلومتر چهارده 2" 14 خرداد از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی آرش قادری و تهیهکنندگی بهادر اسدی تهیه شده است. فیلم "کیلومتر چهارده 2" درباره یک جوان خلافکار به نام داود است که یک سال پیش با اصغر آر پی جی جانباز دفاع مقدس در مرقد امام (ره) آشنا شده و تحت تاثیر رفتار و منش اصغر قرار گرفته است. داود در مسیر این دوستی دست از کارهای خلافش برمیدارد و ...
مهدی پاکدل در نمایی از فیلم "سبز تویی"
فیلم تلویزیونی "پیچ تند" به کارگردانی نادر مقدس، نویسندگی داریوش مختاری و تهیهکنندگی محمد ناجی 14 خرداد روی آنتن شبکه یک میرود. داستان این فیلم درباره زنی به نام ناهید است که با همسرش اختلاف دارد. او را خانه را ترک میکند و پیش مادرش میرود. در تصادف بین راه ناهید و کامران همراه کاروانی میشوند که برای شرکت در مراسم سالگرد حضرت امام (ره) آمدهاند و ...
نقش ناهید را فرشته سرابندی و نقش کامران را شهروز ابراهیمی بازی میکند. آزاده شمس، افشین نخعی و نقی سیفجمالی دیگر بازیگران این پروژه هستند. عوامل اصلی "پیچ تند" عبارتند از فریدون شیردل مدیر تصویربرداری، حسین نقوی صدابردار، مهران روحانی طراح گریم، نادر مقدس طراح صحنه و لباس، جمشید تربتی مدیر تولید، انوشه منادی دستیار اول کارگردان و برنامهریز و یاور تورنگ تدوین.
فیلم تلویزیونی"سبز تویی" به کارگردانی سعید ابراهیمیفر و تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی 15 خرداد از شبکه یک پخش میشود. در این فیلم مهدی پاکدل، قاسم زارع، نازنین فراهانی، مهدی عبادتی و ... بازی میکنند.
داستان "سبز تویی" در سالهای 68 تا 78 اتفاق میافتد و درباره زنی به نام شیرین است که از آمریکا به ایران آمده تا سهم خودش را از شرکت آجرسازی پدرش دریافت کند و ...
عوامل فیلم عبارتند از جمشید مرتضوی مدیر تصویربرداری، محمد صالحیان صدابردار، یاسمین ریزان منشیصحنه، کاوه صباغزاده دستیار اول کارگردان و برنامهریز، متنی طاهرخانی دستیار دوم کارگردان، مهسا عظیمی طراح صحنه و لباس و ایمان امیداوری طراح گریم.
نظر شما