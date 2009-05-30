به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این نشست ادبی که صبح شنبه با استقبال باشکوه نویسندگان غرب استان تهران برگزار شد، رشید کاکاوند از اساتید دانشگاه لزوم فعالیت اهالی قلم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان را مهم برشمرد و اظهار داشت: ذهن کودک و نوجوان آماده دریافت و ثبت درازمدت داستانها و قطعات ادبی است، ضمن اینکه کار در این حوزه به تخصص و تدبیر خاصی نیاز دارد.

در ادامه جلسه نیز محمدرضا بایرامی و جواد جزینی از نویسندگان و محققین برجسته ادبی کشور نقطه نظرات خود را در این مورد بیان کردند و ضمن بررسی شخصیتها و حوادث دفاع مقدس و نیز اثرات مثبت به کارگیری عناصر دفاع مقدس در ادبیات کودک و نوجوان بر ضرورت استفاده از خاطرات رزمندگان اسلام در این حوزه تأکید کردند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در خصوص برگزاری این نشست تاکید کرد: تأثیر آموزشهای اصولی در ذهن کودک و نوجوان و ماندگاری اینگونه آموزش، ما را بر آن داشت تا این نشست را برگزار کنیم تا نویسندگان تشویق شوند در این حوزه نیز آثاری از خود به یادگار بگذارند.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی اظهار امیدواری کرد: اینگونه نشستها زمینه حضور پررنگ اهل قلم را در این بخش در پی داشته و آثار درخشانی به همراه داشته باشد.

طرح سئوالات از سوی حاضران و بحث و تبادل نظر در موضوعات مربوطه از دیگر بخشهای نشست تخصصی با موضوع هنر پایداری در ادبیات کودک و نوجوان در کرج بود.

نشست یادشده با همکاری انجمن نویسندگان کرج و دانشگاه آزاد کرج و به همت معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران برگزار و در انتهای آن مقرر شد اینگونه نشستها به صورت منظم ادامه یابد.