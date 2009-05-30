به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت تشریح برنامه های بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی ترتیب یافت افزود: برای اجرای این طرحها اعتباری افزون بر 210 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرحها برای بیش از 500 نفر به طور مستقیم و برای افزون بر یکصد هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد می شود.

عبدالله زاده عمده این طرحها را شامل آبیاری با بیش از 113 طرح، پوشش انهار با سه طرح، گاوداری شیری با 17 مورد و نیز کارخانه خوراک دام و انواع طرحهای انبار کشاورزی، طرحهای شیلات و آبخیزداری است.

وی گفت: دو مورد گلخانه محصولات کشاورزی، مجتمع های تولید قارچ خوراکی ، مرکزط کشت بافت گیاهی و نیز کارخانجات تولید سموم گیاهی و طرح های تحقیقاتی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از سه هزار 800 طرح تحقیقاتی از زمان تاسیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده است اظهار داشت: در سال جاری نیز 170 طرح تحقیقاتی با اعتباری معادل دو میلیارد ریال انجام می شود.

عبدالله زاده با اعلام اینکه تا کنون 15 درصد از این تحقیقات کاربردی شده اند، خاطرنشان کرد: بیشتر این طرحها در زمینه های زراعت، باغبانی و شیلات بوده است.

وی در ادامه با اشاره به رشد عملکرد این نهاد در پنج سال گذشته بیان داشت: در این مدت عملکرد تولیدات کشاورزی استان 29 درصد رشد داشته است این درحالی است که میانگین کشوری معادل 17.23 بوده است.

امسال به مناسبت سی امین سالروز تاسیس وزارت جهاد کشاورزی برنامه های بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی از 16 تا 30 خرداد ماه به مرحله اجرا در می آید.

آذربایجان غربی 5.6 درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند و در این زمینه یکی از قطبهای مهم کشاورزی به شمار می رود.