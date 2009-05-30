نرخ بیکاری در کرمان 9.3 درصد است

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آخرین آمار نرخ بیکاری استان کرمان با 9.3 درصد نسبت به متوسط نرخ بیکاری کشور 1.4 درصد کاهش دارد.

منصوری افزود: بر اساس آمار سال 1385 بیشترین تعداد بیکاران در استان کرمان در شهرهای جنوبی و بیشتر در بم و عنبرآباد است در حالیکه شهرهای جنوبی استان کرمان پتانسیل بسیار بالایی در زمینه کشاورزی دارند و فعالیت در این زمینه می تواند در کاهش تعداد بیکاران در این مناطق موثر باشد ولی متاسفانه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال کار کشاورزی نمی روند و عامل دیگر بیکاری در بم زلزله سال 85 است.

وی تصریح کرد: کمترین تعداد بیکاران در استان کرمان در شهرستانهای راور و رودبار است در این مناطق کشاورزی و صنایع دستی رونق خوبی دارد و این در حالیست که بازار صنایع دستی در برخی کشورها نیز مساعد است و کار روی این مقوله می تواند نقش موثری در کاهش تعداد بیکاران موثر است.

منصوری خاطرنشان کرد: دولت برای کسانی که در زمینه صنایع دستی کار می کنند حمایت های ویژه ای از جمله وامهای کم بهره، واگذاری مواد اولیه با قیمت مناسب و خریداری محصولات را قائل می شود.

وی گفت: اولین قدم برای کاهش آمار بیکاران در سطح استان ایجاد فرهنگ کارآفرینی است و اداره کار استان برای ایجاد و ترویج این فرهنگ هر ساله جشنواره کارآفرینی برگزار می کند.

منصوری اضافه کرد: در حال حاضر کلینیک کار آفرینی نیز راه اندازی شده که خدمات مشاوره ای در زمینه های مدیریتی بهره وری، بازاریابی و شناسایی بازار را در اختیار مراجعه کنندگان و قشر تحصیل کرده جویای کار قرار می دهد.

وی گفت: تیمهای بازدید از کارآفرینان در سطح استان تشکیل شده و ساخت مستند برای تشویق این افراد در جهت استانی و ملی شدن این پدیده در دست اقدام است.