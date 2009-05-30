به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم داروغه‌زاده گفت: نسخه اصلی فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 2" با تیراژ گسترده، قیمت مناسب و بهترین کیفیت به زودی در کل کشور توزیع می‌شود و در دسترس علاقمندان به سینما قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه علاقمندان فیلم‌های سینمایی برای جلوگیری از زیان‌های مادی و معنوی به صاحبان آثار سینمایی اقدام به خرید فیلم‌های مجاز از شبکه رسمی توزیع کنند گفت: برای صیانت از فیلم‌های در حال اکران و رعایت حقوق مادی و معنوی تهیه‌کنندگان آثار سینمایی از هم‌میهنان درخواست می‌شود آثار سینمایی را از شبکه‌های غیر مجاز خرید نکنند.

دبیر ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری و سینمایی در ادامه افزود: با فاصله کوتاه از عرضه نسخه غیر مجاز فیلم "اخراجی‌ها 2" در شبکه‌های قاچاق، نیروهای ستاد با همکاری پلیس امنیت اقدام به جمع‌آوری تعداد قابل ملاحظه از نسخه قاچاق این فیلم کردند.

داروغه‌زاده خاطرنشان کرد: از هم‌میهنان فرهنگدوست تقاضا می‌شود برای مقابله با شبکه‌های قاچاق آثار سینمایی با ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری همیاری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرضه غیر مجاز آثار با شماره 88795868 تماس بگیرند.

وی در پایان گفت: بدیهی است هر گونه بهره‌برداری از نسخه کپی "اخراجی‌ها 2" که غیر قانونی و بدون رضایت صاحبان اثر وارد شبکه غیر مجاز شده مصداق تصرف در مال غیر و از نظر شرعی حرام و از نظر اخلاقی عملی ناپسند و دور از شان ملت ایران است.