تنها با بسترسازی می توان از اوقات فراغت استفاده بهینه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمراد بیات با بیان اینکه دولت موظف است برای استفاده بهینه از وقت فراغتی که شهروندان در اختیاردارند بسترسازی مطلوب را انجام دهند تا شهروندان بتوانند براساس گرایش های مثبت خود انتخابهای ایده آلی داشته باشند، افزود: در این میان شهرداری ها نیز به کمک دولت آمده و تعامل همه دستگاه ها برای رسیدن به یک نگرش واحد در زمینه فراهم کردن بستر مورد نیاز ضروری است.

این جامعه شناس ادامه داد: نباید برای پرکردن اوقات فراغت الزامی وجود داشته باشد، بلکه می بایست فضای موجود جوابگوی نیازها و گرایش های قشرهای مختلف باشد ؛ تنها در این صورت است که می توان گفت دستگاه ها با یک نگرش واحد در این زمینه متحدند.

بیات با ابراز تاسف از این که نهادهای دولتی و برخی دستگاهها برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان لزوما تعیین تکلیف می کنند و نه بستر سازی، ادامه داد: مسولان باید تمامی فضاهای لازم تفریحی، آموزشی (مدرن، الکترونیکی و...)، هنری و مذهبی را فراهم کنند تا شهروندان براساس سلایق، نگرش و گرایش های خود فعالیت مثبتی را که به اوقات فراغت شان تناسب دارد،انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در صورت پذیرفتن سیاست بسترسازی از سوی سازمان ها و نهادها ، دیگر نیازی به یک برنامه ریزی و سیاست گذاری واحد بین سازمان ها دیده نمی شود ، چرا که هریک از سازمان ها و نهادها خود را موظف می دانند تا براساس توانمندی و امکانات برای ایجاد بستری مناسب برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان اقدام کنند.

این جامعه شناس با انتقاد از نبود فضاهای مناسب برای پرکردن اوقات فراغت تمامی لایه های مختلف جامعه خاطرنشان کرد: توجه به تفکیک و طبقه بندی برای پرکردن اوقات فراغت تمامی گروههای سنی و شغلی از مهم ترین مسایلی است که متولیان این امر باید در نظر داشته باشند.

بیات معتقد است: بهترین فراغت برای افراد بازنشسته و کهن سال و یا زنان خانه دار فراهم کردن بستری است که این افراد بتوانند در محیطی صمیمانه و شاد، تجربیات و خاطرات خود را با یکدیگر در میان بگذارند به طوری که تجربیات و خاطرات افراد بازنشسته ثبت و ضبط شود تا فرآیند اجتماعی شدن در حافظه تاریخی ملت باقی بماند.

بیات به شاخصه های اصلی در دنیای امروز برای پرکردن اوقات فراغت اشاره کرد و اذعان داشت: هویت ایرانی، نگاه مسلمانی، توجه به این امر که در هزاره سوم و اقتضائات آن به سر می بریم و همچنین نگرش واحد جامعه درعرصه اوقات فراغت از جمله مواردی است که باید متولیان مقوله اوقات فراغت به آن توجه ویژه داشته باشد.