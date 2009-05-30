امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان نقشه برداری و مرکز تحقیقات دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه به منظور برقرای نظام کارآمد و افزایش بهره وری از ظرفیتهای تخصصی و توان علمی، تحقیقاتی و آموزشی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و میدانی میان سازمان نقشه برداری و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر به امضا رسید.

با امضای این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند زمینه های لازم را برای بهره برداری بهینه از امکانات علمی و پژوهشی و تامین ظرفیت های جدید در راستای سطح علمی و تحقیقاتی کشور و گسترش توان ملی در زمینه مطالعات منابع آب، تحقیقات دریایی، هیدروگرافی و بسترشناسی فراهم کنند.

در این تفاهم نامه بر انجام طرحهای پژوهشی و خدمات مهندسی به صورت مشترک در زمینه های منابع آب، علوم دریایی، هیدروگرافی و اقیانوس شناسی، تامین نیروی انسانی پژوهشگر، برگزاری دوره های آموزشی، ایجاد تسهیلات به منظور پیشبرد فعالیت های پژوهشی و استفاده مشترک از سایتهای تحقیقاتی ساحلی و شبکه های اندازه گیری دریایی و شناور و تجهیزات میدانی و مشارکت برای انجام گشت های دریایی تاکید شده است.