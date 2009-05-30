- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به لزوم دور نگه‌داشتن عزاداری اهل بیت (ع) از آسیبها و بدعت گذاریها گفت: با اقدامات انجام شده در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی کرمان آسیبهای عزاداری در استان به حداقل رسیده است. حجت الاسلام مهدی عرب‌پور افزود: اینگونه آسیبها و بدعت‌گذاریها اصل موضوع را زیر سئوال می‌برد و بهانه‌ای است برای دشمنان که به همین دلیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در کشور با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است که این ستاد در استان کرمان نیز در حال فعالیت است و به صورت ماهانه جلسه برگزار می کند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در جمع کارکنان اداره تبلیغات اسلامی بندر ترکمن گفت: اگر کاری هدفمند شد، تبدیل به سرمایه ماندگار می شود. حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در نشست با پرسنل اداره تبلیغات اسلامی بندرترکمن، آنها را به هدفمندکردن کارها و برنامه ریزی در امور توصیه و خاطرنشان کرد: هدف گذاری در کارها انسان را با استعدادها و توانمندیهای بیکران درونی‌اش آشنا می‌کند. وی اهمیت دادن به کارهای فکری و فرهنگی که ثمره ماندگاری اش بیشتر است را در اولویت دانست و ارائه طرح نو در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی را از پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی خواستار شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان پیشرفت و تعالی هر کشوری را منوط به میزان سرمایه گذاری در امر تعلیم و تربیت دانست. حجت الاسلام علی شکری در اولین جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان این اداره کل در سال جاری با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته جهان بیش از هر چیز دیگر مسائل فرهنگی و آموزشی را مد نظر دارند، اظهار داشت : با توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام لازم است به رصد نیازهای جوانان و امکانات دستگاههای متولی در این حوزه بپردازیم.

- سازمان تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای حادثه تروریستی خونین زاهدان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را که منجر به شهادت و زخمی‌شدن جمع کثیری از هموطنان شد، به شدت محکوم کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "امروز در سالروز شهادت مظلومانه بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) و این بار در آستانه روزهای سرنوشت‌ساز دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، حادثه انفجار بمبی قوی در مسجد امیرالمومنین(ع) شهر زاهدان که منجر به شهادت و زخمی شدن جمع کثیری از هموطنان عزیز و بی‌گناهمان شد، پرده از جریان مشکوکی برداشت که بدون شک با حمایت بیگانگان با حرکتی مذبوحانه تلاش دارد تا با از هم گسستن وحدت و همبستگی ملی و ناامن جلوه دادن فضای ایران اسلامی موجبات کاهش مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم آورد."

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ آموزش عالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در سال گذشته توسط سازمان 17 هزار و 616 نفرساعت به کارکنان دستگاههای دولتی استان مرکزی آموزش ضمن خدمت ارائه شده است. داوود میرزایی مقدم با اعلام این خبر افزود: به استناد گزارش ارسالی از اداره‌ کل استان، به‌همت همکاران پژوهشی و آموزشی ما در استان یادشده تعداد 703 نفر از کارکنان 22 دستگاه و نهاد دولتی از قبیل بنیاد شهید، دادگستری، دانشگاه، اداره‌ کل زندانها، سازمان امور اقتصادی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تربیت بدنی، فرمانداری محلات، ثبت اسناد ساوه، برق باختر، حمل و نقل پایانه‌ها و ... در دوره‌های پنجگانه‌ آموزش ضمن خدمت فرهنگی - اجتماعی کارکنان دولت شرکت کرده، آموزش دیده و گواهینامه دریافت کرده‌اند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در نشست مشترک با مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران ساخت مجموعه 10 قسمتی از عملکرد قرآنی و فرهنگی و تبلیغی این نهاد با مشارکت صدا و سیمای مرکز مازندران را خواستار شد. حجت الاسلام شکریان در این جلسه کلیه فعالیتهای قرآنی و دینی این نهاد را در جهت تبلیغ دین مبین اسلام و شناساندن آن به مردم دانست و خاطرنشان کرد: هدف از تولید و نمایش این مجموعه تلویزیونی آشنایی بیشتر مردم با فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی و ایجاد گرایش در مردم جهت حضور گسترده تر در برنامه های دینی است.