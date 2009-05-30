عملیات اجرایی کریدور علم و فناوری رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کریدور علم و فناوری رضوی که در سفر دوم هیات دولت به خراسان رضوی به تصویب رسید، پس از انجام مطالعات کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم، آماده اجرا است.

کریدور علم و فناوری رضوی کاری بدیع است که با گرد هم آوردن کارآفرینان، تولید کنندگان و صاحبان فناوری، فضایی مناسب برای توسعه و پیشرفت را در خراسان رضوی و حتی کشور فراهم خواهد کرد و نقشی موثر در ارتقای کیفیت زندگی، تولید ثروت و رشد علوم در استان خواهد داشت.

کریدور علم و فناوری با تولید صنعتی در حوزه علمی باعث می شود استان خراسان رضوی فعالیت های توسعه ای در ایران و یا حتی کشورهای منطقه را هدایت کند و صادر کننده خدمات برتر باشد.

30 درصد از کریدور علم و فناوری رضوی با مشارکت شرکت های خارجی ایجاد خواهد شد و همه واحدهای صنعتی که در این کریدور فعال خواهند شد، در حوزه IT به تولید خواهند پرداخت تا ضمن افزایش کارایی، کیفیت نیز ارتقا یابد.

عملیات اجرایی کریدور علم و فناوری رضوی، همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری استان در شهر جدید گلبهار، آغاز شد.