به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت ، نمایه هاى اقتصادى به نقل از وزارت امور اقتصادى ودارایى، بیانگر آن است که ارزش چهارساله 1387-1384 صادرات غیرنفتی حدود 57 میلیارد دلار و چهارساله 1383-1380، 6/21 میلیارددلاربوده است، بنابراین صادرات غیر نفتى (بدون میعانات گازی) 6/2 برابر شده است.

همچنین ارزش کالاهاى وارداتى در مجموع سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 81 درصد رشد داشته که حدود 85 درصد این واردات را مواد اولیه، کالاهاى واسطه‌اى و سرمایه‌اى تشکیل می‌دهد و نسبت صادرات غیر نفتى به کل واردات در سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 6/9 واحد درصد افزایش داشته است (نسبت صادرات غیر نفتى بدون میعانات گازى به واردات در سال‌هاى 1387-1384، 31 درصد و در سال‌هاى 1383- 1380، 21 درصد بوده است.)

ارزش کل صادرات غیر نفتى با میعانات گازى در سال 1387، نسبت به سال1384، 109 درصد رشد داشته است. (درسال 1387 ارزش صادرات غیر نفتى با میعانات گازى 23029 میلیون دلار، و در سال 1384، 10967 میلیون دلار بوده است.)

همچنین نسبت صادرات غیر نفتى (با لحاظ میعانات گازی) به واردات درسال 1387 (آمار صادرات با میعانات گازى از سال 1384 موجود بوده است) 41 درصد و درسال 1384، 31 درصد بوده است که 10 واحد درصد افزایش داشته است؛ بنابراین دولت درسال‌هاى مذکور درجهت توازن صادرات غیر نفتى با واردات کل، توفیق چشمگیرى (با وجود رشد بالاى قیمت واردات ) داشته است.

نمایه اقتصادى نشان مى دهد میزان مجموع درآمد گمرگ درسال‌هاى 1387-1384، نسبت به مجموع درآمد سال‌هاى 1383-1380، 231 درصد رشد داشته و درصد تحقق درآمدهاى گمرک درسال 1387، 106 درصد بوده است که این میزان درطول پانزده سال گذشته بی‌سابقه تلقى می‌شود. (مجموع درآمدهاى گمرک درسال‌هاى 1383-1380، 939/54 میلیارد ریال ودرسال‌هاى 1387-1384، 912/181 میلیارد ریال بوده است)

همچنین ارزش ترانزیت مجموع سال‌هاى 1387-1384، نسبت به 1383-1380، 119 درصد رشد داشته است ( جمع دوره 1384- 1387، 548182.8 میلیارد ریال و مجموع دوره 1380-1383، 250625.1 بوده است)

یکى از مهم‌ترین برنامه‌هاى گمرک، طرح تحول گمرکى است که به این منظور ضمن استقرار گمرکات اختصاصی، ایجاد پنجره واحد گمرکى که سبب کاهش زمان ترخیص از یک هفته به کمتر از یک نیم روز می‌شود، تهیه لایحه اصلاح قانون امورگمرکی، طرح‌هاى سیستم ارزش وب بنیاد گمرک، استقرار آسیکوداى جهانی، طرح آمایش سرزمین و... دردست انجام است.