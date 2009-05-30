چهار هزار نفر از ایتام کرمان حامی ندارند

غلامرضا حسنخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حالی که کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان رتبه نخست جذب حامی در کشور را دارد اما هنوز چهار هزار نفر از مجموع 25 هزار یتیم تحت پوشش این کمیته که عمده آنان در مناطق جنوبی استان از جمله رودبار، قلعه گنج و منوجان زندگی می کنند، حامی ندارند.

وی با اشاره به حمایت از دانشجویان و دانش آموزان نیازمند افزود: شش خوابگاه دانش آموزی در استان کرمان فعالیت می کنند که این خوابگاه ها محل استقرار دانش آموزان استعدادهای درخشان تحت پوشش این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان از تحت پوشش قرار گرفتن هفت هزار دانشجو و 60 هزار دانش آموز در کرمان خبر داد و گفت: 500 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت پوشش کمیته امداد استان به عنوان کارورز جذب دستگاه های دولتی شده اند که استان کرمان در این زمینه رتبه نخست کشوری را در سال گذشته به دست آورد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان ادامه داد: این مجموعه 107هزار خانواده مددجو را تحت حمایت دارد که 50 درصد این مددجویان خانواده های بی سرپرست هستند.

وی در همین زمینه عنوان کرد: تمامی یتیمان تحت پوشش کمیته امداد حساب مستقیم شتاب دارند و حامیان آنان ماهانه 15 هزار تومان به این حسابها واریز می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان از فعالیت 32 اداره کمیته امداد در این استان خبر داد و گفت: این اداره ها در زمینه های مختلف از جمله درمان، اشتغال، تهیه جهیزیه و وام خوداشتغالی به مددجویان خدمت رسانی می کنند.