مرحله پایانی لیگ فوتبال روستائیان کشور در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات چهار تیم از استانهای گلستان، خوزستان، فارس و گیلان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

صفرعلی رایج دبیر هیئت ورزشهای روستایی و عشایر گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در دیدار مرحله نیمه نهایی این مسابقات تیمهای گلستان و خوزستان به مصاف هم رفتند که تیم گلستان با نتیجه سه بر صفر به برتری دست یافت.

وی افزود: همچنین دیدار تیمهای فارس و گیلان نیز با نتیجه سه بر یک به نفع تیم فارس پایان یافت.

وی اظهار داشت: در مسابقات رده بندی فینال که عصر امروز (شنبه) برگزار می شود، تیم منتخب فوتبال روستائیان استان گلستان و فارس و تیمهای خوستان و گیلان بایکدیگر مسابقه می دهند.

به گفته رایج، اکنون 108 رشته ورزشی بومی و محلی در استان شناسایی شده و در 15 رشته شامل والیبال، کشتی، فوتبال، ورزشهای بومی و محلی، فوتسال، کبدی و ... مسابقات برگزار می شود.