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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۱۱

مرحله پایانی لیگ فوتبال روستائیان کشور در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مرحله پایانی اولین دوره لیگ فوتبال روستائیان کشور پیش از ظهر شنبه در زمین ورزشی مزرعه علی آباد کتول در شرق استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات چهار تیم از استانهای گلستان، خوزستان، فارس و گیلان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

صفرعلی رایج دبیر هیئت ورزشهای روستایی و عشایر گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در دیدار مرحله نیمه نهایی این مسابقات تیمهای گلستان و خوزستان به مصاف هم رفتند که تیم گلستان با نتیجه سه بر صفر به برتری دست یافت.

وی افزود: همچنین دیدار تیمهای فارس و گیلان نیز با نتیجه سه بر یک به نفع تیم فارس پایان یافت.

وی اظهار داشت: در مسابقات رده بندی فینال که عصر امروز (شنبه) برگزار می شود، تیم منتخب فوتبال روستائیان استان گلستان و فارس و تیمهای خوستان و گیلان بایکدیگر مسابقه می دهند.

به گفته رایج، اکنون 108 رشته ورزشی بومی و محلی در استان شناسایی شده و در 15 رشته شامل والیبال، کشتی، فوتبال، ورزشهای بومی و محلی، فوتسال، کبدی و ... مسابقات برگزار می شود.

کد مطلب 887785

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