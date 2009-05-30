تولید روزانه 250 تن تخم مرغ در برنامه پنجم گنجانده می شود

محمدعلی نوروززاده در گفتگو با مهر گفت: در قالب اجرای طرح معیشت پایدار خانوار کشاورزی، خانوارهای روستایی و عشایری دارای سهم تولید خواهند شد و این امر با توانمندسازی آنان در تولید محصولات کشاورزی همراه است.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه در برنامه پنجم روزانه بالغ بر 250 تن تخم مرغ در کشور تولید خواهد شد، افزود: در حال حاضر 4 میلیون و 300 هزار خانوار بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد که اگر هر خانوار در روز یک عدد تخم مرغ تولید نماید، روزانه 250 تن تخم مرغ در سطح کشور به تولید خواهد رسید؛ لذا تولید این میزان تخم مرغ در روز در برنامه پنجم دنبال می شود.

وی عنوان کرد: ذخیره سازی و نگهداری این میزان تولید تخم مرغ در روزبا همکاری تعاونی های تولید در سطح کشور انجام می شود، ضمن اینکه صادرات مازاد تولید دربرنامه پنجم با توجه به حجم تولیدات در دستور کار قرار گرفته است.

نوروززاده اظهارداشت: در برنامه پنجم ایجاد 25 شغل کشاورزی در قالب طرح معیشت پایدار خانوار کشاورزی شکل می گیرد که این امر به ساماندهی نظام تولید خانوارهای بهره بردار کشاورزی منتهی می شود.