به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه گادامر مخاطبان بسیاری چه در فلسفه قاره‌ای و چه در فلسفه تحلیلی دارد اما نمی‌توان خاستگاه ایده‌آلیستی آن را نادیده گرفت. این وجه البته کمتر از سوی متفکران و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.

در این اثر مؤلف در صدد است میزان وام‌گیری گادامر را از کانت و هگل و شلایرماخر مشخص کند. به نظر وی در نظر نگرفتن این پیشینه، فهم هرمنیوتیک پساهایدگری را با مشکلات زیادی روبرو می‌کند.

عنوانهای برخی از فصلهای کتاب بدین قرارند: گفتگو و معرفت تاریخی، فراتر از نقد سوم، تفوق بر مشکل فلسفه مدرن، تاریخ، تأمل و تعین خود، نظریه انتقادی شلایرماخر در مورد تفسبرو هنجاری بودن و نقد.