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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

"گادامر و میراث ایده‌آلیسم آلمانی" منتشر شد

"گادامر و میراث ایده‌آلیسم آلمانی" منتشر شد

کتاب "گادامر و میراث ایده‌آلیسم آلمانی" تألیف کریستین جسدال استاد دانشگاه تمپل از سوی انتشارت دانشگاه کیمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه گادامر مخاطبان بسیاری چه در فلسفه قاره‌ای و چه در فلسفه تحلیلی دارد اما نمی‌توان خاستگاه ایده‌آلیستی آن را نادیده گرفت. این وجه البته کمتر از سوی متفکران و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.

در این اثر مؤلف در صدد است میزان وام‌گیری گادامر را از کانت و هگل و شلایرماخر مشخص کند. به نظر وی در نظر نگرفتن این پیشینه، فهم هرمنیوتیک پساهایدگری را با مشکلات زیادی روبرو می‌کند. 

عنوانهای برخی از فصلهای کتاب بدین قرارند: گفتگو و معرفت تاریخی، فراتر از نقد سوم، تفوق بر مشکل فلسفه مدرن، تاریخ، تأمل و تعین خود، نظریه انتقادی شلایرماخر در مورد تفسبرو هنجاری بودن و نقد. 

کد مطلب 887789

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