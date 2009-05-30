فردا با باشگاه استقلال مذاکره می کنم / از چند تیم اماراتی پیشنهاد دارم

غلامرضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از باشگاه استقلال تهران پیشنهادی دریافت کرده‌ام اما هنوز با این باشگاه بصورت رسمی مذاکره‌ای نداشته‌ام. امروز از مشهد به تهران می آیم و روز یکشنبه با مسئولان باشگاه استقلال وارد مذاکره می شوم.

وی اولویت اول خود را حضور در تیم فوتبال استقلال خواند و گفت: از آنجائیکه پیشنهاد باشگاه استقلال جدی است، در حال حاضر بصورت جدی به حضور در این تیم فکر می کنم. با این حال علاوه بر تیم استقلال از چند تیم لیگ برتری دیگر پیشنهادهایی دریافت کرده‌ام اما پاسخگوی به آنها را مشروط به مذاکراتم با باشگاه استقلال کرده‌ام.

مهاجم پیشین تیم فوتبال النصر امارات در ادامه از دریافت دو پیشنهاد از باشگاه‌های اماراتی خبر داد و گفت: یکی از این تیم‌ها الامارات، تیم سابقم است که به تازگی از لیگ دسته اول به لیگ برتر امارات صعود کرده است. پیشنهاد آنها را هنوز بررسی نکرده‌ام و در حد گفتگوهای اولیه باقی مانده است.

عنایتی که در میانه راه مسابقات لیگ برتر باشگاه امارات با مسئولان باشگاه النصر به مشکل برخورد، در خصوص دوری سه ماهه خود از فوتبال گفت: بعد از مشکلاتی که برایم در تیم النصربه وجود آمد، حدود سه ماه دور از میدان بودم. امیدوارم با انتخاب تیمی خوب این دوری از فوتبال را جبران کنم.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که از حضور در فوتبال امارات پشیمان نیست، در خصوص احتمال حضورش در تیم استقلال گفت: استقلال اولویت اول من است، اما برای عقد قرارداد باید خواسته‌های دوطرف در نظر گرفته شود.

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص شایعه حضورش در تیم سپاهان اصفهان گفت: امیر قلعه نویی یکبار برای حضور در سپاهان با من گفتگو کرد اما از سوی مسئولان این باشگاه هیچ پیشنهاد رسمی نداشته ام.