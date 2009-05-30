به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر همایش ملی امام، امت و خبرگان پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش هدف از برگزاری همایش امام، امت و خبرگان را آشنایی و آگاهی نسل جوان با اندیشه‌ های حضرت امام خمینی (ره) و بررسی تطبیقی و علمی محورهای همایش در سه مقوله امام، نقش امت و جایگاه خبرگان عنوان کرد.

ابرهیم تقی زاده اضافه کرد: بالغ بر 150 مقاله به دبیرخانه این همایش و اصل شده که از این تعداد 10 مقاله برتر از استانهای همدان، اراک، قم، خراسان شمالی، خوزستان، مرکزی و خراسان جنوبی در روز همایش به صورت شفاهی ارائه خواهند شد.

وی جایگاه امت در ادیان مختلف، امامت و رهبری در آینه تاریخ، تبیین رابطه فقه و سیاست در اسلام، ولایت فقیه، خاستگاه اندیشه های سیاسی امام راحل، تئوری ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام، رابطه نظریه ولایت فقیه و نظام دموکراسی، نظریه تخصصی شدن اجتهاد و فقهات در عصر جدید، کارکرد خبرگان در تثبیت و انسجام نظام ولایی، بررسی تطبیقی نظریه های وکالت، نظارت و ولایت فقیه، اندیشه های سیاسی فقها در طول تاریخ و دوران معاصر، بررسی تطبیقی رابطه ولایت الهی با دیدگاه های دموکراسی و ... را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه این دانشگاه نگاهی پژوهش محور و کارآفرین است، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی جهان اسلام و ایران رسالت خویش را در ارتقا کیفیت آموزشی، استاندارد سازی تحقیقات و ارتقا موازین فرهنگی با تاکید بر خرد ورزی و پژوهش محوری قرار داده است.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی از 30 مقاله برتر به صورت پوستر ارائه و کتب و سی دی های آثار امام خمینی (ره) و خبرگان به نمایش گذاشته شده است.