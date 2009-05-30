کاهش روابط اقتصادی با ایران کوته نگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت : اقدام سیاسی علیه ایران به عنوان یک شریک اقتصادی یک کوتاه فکری سیاسی است. قرارداد راه اندازی قطار سریع تهران-مشهد بین ایران و آلمان می تواند مناقشات درباره برنامه هسته ای تهران را کاهش دهد.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به انعقاد قرارداد پروژه قطار سریع تهران-مشهد بین دو کشور و با اشاره به این انتقاد که این پروژه با مخالفتهای سیاسی مواجه خواهد شد، نوشت : آنگلا مرکل و شورای مرکزی یهودیان در آلمان این پروژه را در سال 2007 رد کردند.

در ادامه آمده است : اینکه یک کشور منکر هولوکاست و خواهان نابودی اسرائیل نمی تواند یک شریک اقتصادی برای آلمان باشد یک کوتاه فکری سیاسی است.

زودویجه سایتونگ در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه نگرانی و ترس درباره برنامه های هسته ای ایران بیش از حد معمول است نوشت : با این حال تهران به برنامه هسته ای خود به عنوان یک پروژه مدرن غیر نظامی و ملی ادامه می دهد و در مسئله هسته ای خود ثابت قدم است.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه پروژه قطار سریع نیز یک پروژه در مسیر مدرن سازی برای ایران محسوب می شود نوشت : این پروژه در کنار فراهم آوردن جایگاه کاری فراوان در آلمان عامل تنش زدایی در مناقشات هسته ای ایران نیز می باشد.

نویسنده همچنین خاطر نشان کرد : آلمان باید به جای قطع همکاریهای اقتصادی با ایران یک تاثیر واقعی را در یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه ایجاد کند. این پروژه می تواند به عنوان ابزاری برای برلین قلمداد شود که به جای اینکه ایران را بیشتر به انزوا بکشاند این کشور را در مسیر هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی قرار دهد.