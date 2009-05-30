به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدهادی اردبیلی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اعلام این مطلب گفت: جمع کل مس کاتد تولید شده توسط این شرکت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه در مجموع به 35 هزار تن رسید که این رقم یک درصد بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است.

وی افزود: تولید کنسانتره مس نیز در این مدت به 158 هزار تن رسید که 6 درصد رشد را نسبت به برنامه و 4 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد.

به گفته اردبیلی، تولید کنسانتره فلزات گرانبها نیز در این مدت با رشد 43 درصدی به 113 تن و تولید اسیدسولفوریک نیز با رشد 17 درصدی نسبت به برنامه به حدود 8 هزار تن رسید.

وی تولید کنسانتره مولیبدن این شرکت را 1623 تن ذکر کرد و یادآور شد: این رقم 44 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است.