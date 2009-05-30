مکان سخنرانی سید محمد خاتمی در اهواز تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان خوزستان از چند روز پیش به صورت گسترده ای برای سخنرانی سید محمد خاتمی در محل مسجد ارشاد واقع در امانیه اهواز اطلاع رسانی کرده بودند و تا این لحظه همه مردم اهواز برای حضور در این مکان خود را آماده کرده اند.

یکی از اعضای ستاد میرحسین موسوی در خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: تمام مجوزهای قانونی برای برگزاری این سخنرانی در محل مسجد ارشاد از چند روز قبل از مراجع قانونی گرفته شده و حتی با مسئولان مسجد ارشاد نیز هماهنگی شده بود.

وی ادامه داد: علت این امر، مخالفت پایگاه بسیج مسجد ارشاد با برگزاری این مراسم در محل این مسجد بود و آنها اعلام کرده اند که این برنامه با ما هماهنگ نشده است و ما برای این روز و این ساعت تدارک سخنرانی یکی از حامیان خوزستانی محمود احمدی نژاد را دیده ایم.

به همین دلیل سخنرانی سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دو دوره ایران به علت همزمانی با سخنرانی یکی از حامیان احمدی نژاد به محلی روبروی تالار معلم واقع در امانیه منتقل شد.

سخنرانی سید محمد خاتمی در حمایت از میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری صورت می گیرد.