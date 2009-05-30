  1. استانها
  2. خوزستان
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

درپی سخنرانی حامی احمدی نژاد؛

مکان سخنرانی سید محمد خاتمی در اهواز تغییر کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: محل سخنرانی امروز سید محمد خاتمی در اهواز به علت برگزاری مراسم سخنرانی حامیان محمود احمدی نژاد به مکان دیگری تغییر یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان خوزستان از چند روز پیش به صورت گسترده ای برای سخنرانی سید محمد خاتمی در محل مسجد ارشاد واقع در امانیه اهواز اطلاع رسانی کرده بودند و تا این لحظه همه مردم اهواز برای حضور در این مکان خود را آماده کرده اند.

یکی از اعضای ستاد میرحسین موسوی در خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: تمام مجوزهای قانونی برای برگزاری این سخنرانی در محل مسجد ارشاد از چند روز قبل از مراجع قانونی گرفته شده و حتی با مسئولان مسجد ارشاد نیز هماهنگی شده بود.

وی ادامه داد: علت این امر، مخالفت پایگاه بسیج مسجد ارشاد با برگزاری این مراسم در محل این مسجد بود و آنها اعلام کرده اند که این برنامه با ما هماهنگ نشده است و ما برای این روز و این ساعت تدارک سخنرانی یکی از حامیان خوزستانی محمود احمدی نژاد را دیده ایم.

به همین دلیل سخنرانی سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دو دوره ایران به علت همزمانی با سخنرانی یکی از حامیان احمدی نژاد به محلی روبروی تالار معلم واقع در امانیه منتقل شد.

سخنرانی سید محمد خاتمی در حمایت از میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری صورت می گیرد.

کد مطلب 887799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها