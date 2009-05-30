عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هنر تعزیه خوانی در کرمان از رونق بالایی برخوردار است و امیدواریم با همکاری فعالان این بخش تعزیه کرمان به ثبت ملی برسد.

وی از فعالیت 30 گروه تعزیه در شهر کرمان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به فراهم سازی فضاهای مناسب در استان کرمان، اجرای تعزیه از حالت مناسبتی خارج شده است.

رئیس حوزه هنری کرمان با بیان اینکه ظرفیت هنرمندان کرمانی به علت کمبود اطلاع رسانی آنها در سطح کشور ناشناخته مانده است، اظهار داشت: هنر تعزیه کرمان نیز همچون سایر رشته ها در سطح ملی مطرح نشده است که با ثبت ملی تعزیه می توان گامهای موثری را در جهت معرفی این هنر فاخر برداشت.

سالاری شناساندن تعزیه کرمان در سطح ملی را مستلزم همکاری گروه های تعزیه استان دانست و ادامه داد: این گروه ها می توانند با ارائه عکسها و فیلمهای موجود از نسخه های قدیمی تعزیه، حوزه هنری را در جهت ثبت ملی تعزیه یاری کنند.