مهدکودکهای یزد ستاره دار می شوند

علیرضا فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: طرح ارزشیابی و ارتقا کیفیت مهدهای کودک استان یزد با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد همه‌ جانبه کودکان اجرا خواهد شد.

وی امتیاز منظور شده در این ارزشیابی برای مهدکودکها را 145 امتیاز ذکر کرد و افزود: بر اساس این امتیاز مهدها به سه دسته تک ستاره، دو ستاره و سه ستاره ارزیابی می ‌شوند.

فهیمی عنوان کرد: مهدهایی که در این ارزیابی از 139 امتیاز به بالا دریافت کنند سه ستاره، از 121 تا 138 امتیاز دو ستاره و از 95 تا 120 امتیاز تک ستاره محسوب می‌ شوند.

وی در تشریح اهداف این طرح یادآور شد: طرح ارزشیابی کیفی مهدکودکهای استان یزد با هدف افزایش سلامت و رفاه کودکان، ارتقا کیفیت مهدهای کودک، افزایش سطح اعتماد خانواده ‌ها و شناخت و اصلاح ناکارآمدی مهدها اجرا می ‌شود.

فهیمی همچنین آشنایی مدیران و مربیان با استانداردهای مختلف آموزشی، فیزیکی و ایمنی در مهدهای کودک این استان را از دیگر اهداف اجرای طرح ارزشیابی و ارتقا کیفیت این مراکز اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح پس از برگزاری دوره‌ های توجیهی طرح ارزشیابی ویژه ارزیابان در سطح استان آغاز شد.

این مسئول بیان داشت: در این طرح کمیته ‌ای مرکب از معاون امور اجتماعی، کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان، واحد بازرسی و ارزشیابی سازمان بهزیستی، حراست و رئیس کانون توسعه همیاریهای استان یزد بر اجرا و ارزیابی طرح نظارت دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان یزد همچنین عنوان کرد: 9 گروه سه نفره در مرکز استان و 11 گروه در سایر شهرستانها، 163 مهدکودک را مورد ارزیابی کیفی قرار می ‌دهند.