نظارت سازمان بازرسی بر انتخابات تداخلی با کار شورای نگهبان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران سازمان بازرسی کل کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظارت سازمان بازرسی بر انتخابات تداخلی با نظارت شورای نگهبان که نهاد اصلی نظارت بر امر انتخابات است، ندارد؛ چون شورای نگهبان در امور مربوط به انتخابات نظارت می‌کند و ما بر قانونمداری در حوزه های مختلف مربوط به انتخابات.

امیری پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا سازمان بازرسی نماینده ‌ای را بر سر صندوق‌های اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد : سازمان بازرسی نماینده ای بر سر صندوق‌های رای نخواهد داشت و این امر از طریق بازرسان وزارت کشور، نمایندگان شورای نگهبان و نمایندگان کاندیداها صورت می‌گیرد.

معاون سیاسی- قضایی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر گزارشی در مورد استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی یا سوء استفاده کارکنان دولت له یا علیه نامزدان انتخاباتی ملاحظه شود، برای جلوگیری از انحراف موضوع را سریعا به نهادهای قضایی ارائه خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : با مشخص بودن مرزهای نظارت بین شورای نگهبان و سازمان بازرسی، این سازمان از طریق واحدهای مستقر در سطح کشور، به وظیفه قانونی خود در این باره عمل می کند.