تاسیس دانشگاه بین المللی قرآن کریم اولویتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد میرتاج الدینی ظهر شنبه در جلسه پایانی نشست مسئولین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و روسای دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور در مشهد افزود: موضوع تاسیس دانشگاه بین المللی قرآن کریم باید با جدیت و حساب شده پیگیری شود.

رئیس فراکسیون وقف مجلس شورای اسلامی گفت: اهتمام جدی به قرآن کریم بویژه تفسیر، سرمایه خوبی است که شیعه از آن بهره مند شده و باید از آن حداکثر استفاده را نمود.

وی با بیان اینکه موضوع دانشکده های علوم قرآنی به عنوان دستور یکی از جلسات فراکسیون قرار می گیرد، افزود: رویکرد دولت به ارزشهای دینی و مذهبی ارزشمند است و ما در مجلس از حرکتهای فرهنگی، دینی دولت راضی هستیم.

حجت الاسلام تاج الدینی در ادامه، حضور روحانیون را در مدیریت مراکز اوقافی مثبت دانست و افزود: این امر ثمرات خوبی را بر این مراکز اوقافی در بر داشته است.

وی گفت: توجه به بقاع و امام زادگان و نگاه فرهنگی به این مجموعه ها موجب تقویت برنامه های فرهنگی و رونق امام زادگان شده است.

حجت الاسلام محمدعلی راغبی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور پرداخت و افزود: در حال حاضر 14 دانشکده با سه هزار دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کشور فعالیت می کنند.

وی از افزایش رشته کاربردی و میان رشته ای علوم قرآنی مورد نیاز جامعه در دانشکده های تخصصی و اضافه شدن دانشکده های علوم قرآنی در همه مراکز استانی خبر داد و گفت: ما بزودی شاهد توسعه این مراکز خواهیم بود.