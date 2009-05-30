عیسی نوری در این باره به خبرنگار مهر گفت: پنجشنبه هفته گذشته خانم هما جدیکار استاد تئاتر عروسکی دانشگاه تهران جلسه‌ای را به همراه چند تن از اساتید دانشگاهی در منزل خود برگزار کردند که از بنده نیز دعوت به عمل آمد تا در این جلسه حضور پیدا کنم. اما قبول نکردم زیرا حاضر نبودم به عنوان دبیر جشنواره وارد حاشیه‌ شوم.

وی ادامه داد: در این جلسه عنوان شده بود بنده از دبیری جشنواره استعفا بدهم و این اساتید فردی را به عنوان دبیر معرفی و جایگزین من کنند. همچنین پیشنهاد داده بودند جشنواره از این پس دوره‌ای در دانشگاههای مختلف برگزار شود. این در حالی است که بنده از دبیری جشنواره یازدهم استعفا نمی‌دهم و با دوره‌ای برگزار شدن جشنواره نیز مخالفم، زیرا از نیمه دهه 70 تا امروز دانشگاه هنر جشنواره تئاتر عروسکی را برگزار کرده است.

دبیر جشنواره یازدهم با اشاره به تحریم دانشجویان عروسکی دانشگاه سوره و تهران توسط اساتید و مدیر گروهها برای حضور در جشنواره یازدهم عروسکی دانشجویی گفت: بسیاری از دانشجویان این دانشگاهها با مراجعه به ما گفته‌اند مایل به شرکت در جشنواره هستند، ولی این حضور باعث بروز مشکلاتی از طرف اساتید برایشان خواهد شد. این جشنواره جنبشی دانشجویی است و با کمال احترام برای اساتید،‌ اجازه نمی‌دهیم جشنواره تحریم شود.

نوری از پیگیری این موضوع توسط اداره کل فرهنگی وزارت علوم خبر داد و افزود: صحبت این اساتید این است که در جشنواره عروسکی نباید دبیری غیر عروسکی حضور داشته باشد. در حالی که به اعتقاد من تفاوتی میان تئاتر عروسکی و زنده نیست و آقای بهروز غریب‌پور به عنوان هنرمندی برجسته و بزرگ در هر دو حوزه فعالیت می‌کنند. سئوال من از این اساتید این است که چرا در جشنواره تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک با وجود حضور دبیری غیر عروسکی شرکت کردند و هر کدام سمتی را عهده‌دار شدند؟

یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویی آذرماه امسال در دانشگاه هنر تهران برگزار می‌شود.