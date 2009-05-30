مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی در دانشگاه مادرید تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدینه، دکتر عبدالله ترکستانی رئیس مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه ملک عبدالعزیز جده اظهار داشت: با مراکز بین‌المللی و دانشگاههای مختلف جهان به منظور تدریس اقتصاد اسلامی در آنها توافقنامه‌های همکاری امضا کرده‌ایم تا در اشاعه اقتصاد اسلامی نقشی تأثیرگذار داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخشهای خصوصی و دولتی از تحقیقات و مطالعات این مرکز بسیار کم استفاده می‌کنند، خواستار استفاده بیشتر از تحقیق اقتصاد اسلامی شد.

ترکستانی با بیان اینکه مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی با دانشگاه اسپانیا به منظور تدریس اقتصاد اسلامی توافقنامه همکاری امضا کرده است، یادآور شد: این توافقنامه در راستای همکاریهای مشترک است و به دنبال آن مرکز اقتصاد اسلامی در دانشگاه اسپانیا تأسیس شده است. این مرکز از سوی مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه ملک عبدالعزیز و مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی مادرید به صورت مشترک اداره می‌شود.

وی از دیگر برنامه‌های این توافقنامه را اینگونه مطرح کرد که سالانه دو دیدار یکی در جده و دیگری در مادرید به منظور تأکید بر اقتصاد اسلامی و بررسی نتایج حاصل از مطالعات اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود. همچنین دوره‌های آموزشی به مدت سه یا 4 روز برای توسعه اسلام و تشویق برای مطالعات مشترک میان محققان دو دانشگاه در راستای مفاد توافقنامه برگزار می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات اسلامی جده با تأکید بر اینکه این توافقنامه می‌تواند کمک بسیاری در مقابله با بحران کنونی جهان کند و در توسعه و اشاعه اقتصاد اسلامی در اروپا نقش مهمی ایفا کند، افزود: دانشگاههای بسیاری در اروپا و آمریکا هستند که مراکزی برای بررسی اقتصاد اسلامی دارند. مانند دانشگاه هاروارد که بخشی به نام سرمایه‌گذاری اسلامی دارد. بریتانیا پیش از اسپانیا و امریکا در این خصوص پیشی گرفته‌ است و اینک اندیشمندان و متفکران برجسته‌ای در خصوص اقتصاد اسلامی دارد.

دکتر ترکستانی با اشاره به اینکه اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و کاملتر تدریس می‌شود، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا در کنار همکاری با کشورهای غیراسلایم با برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، پاکستان و مالزی نیز همکاری کنیم و از اقصاد اسلامی به عنوان بخشی از اسلام در رفع بحرانهای کنونی بهره‌مند شویم.