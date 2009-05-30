به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ، وزیر خارجه روز شنبه در همایش بین‌المللی سرمایه ‌گذاری خارجی در ایران که در مرکز بین‌الملل رایزن برگزار شد، گفت که این وزارتخانه در تلاش است هزینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را به حداقل رسانده و کلیه ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی را منسجم کند.

وزیر خارجه کشورمان دراین همایش یاد و خاطره امام خمینی(ره) را گرامیداشت و با اشاره به نظر ویژه ایشان بر خودکفایی کشور در عرصه های مختلف، افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با پایه ‌ریزی نظامی منصفانه و عادلانه، نهضتی عظیم را با مشارکت ملت هدایت کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های جغرافیایی و اقتصادی کشورمان، افزود: ایران در مرکزیت منطقه ‌ای با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر شامل حوزه خزر، آسیای میانه و خلیج ‌فارس قرار گرفته و کانون ارتباطی سه قاره بزرگ آسیا، اروپا و آفریقاست؛ علاوه بر این ایران به علاوه منطقه خلیج ‌فارس و حوزه خزر، در مجموع 70 درصد از ذخایر شناخته شده نفت و چهل درصد از ذخایر اثبات شده گاز جهان را در اختیار دارد.

متکی در ادامه سخنانش بر لزوم توجه به الزامات مندرج در سند چشم‌انداز بیست‌ ساله کشور تاکید کرد و گفت: مجموع این عوامل ایران را به همکاری و همگرایی با کشورهای منطقه ناگزیر می ‌کند که نتیجه آن چیزی جز صعود جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در آسیایی جنوب غربی است.

وزیر خارجه بر لزوم تمرکز دستگاه سیاست خارجی کشور بر اولویت ‌بخشی به روابط دوجانبه و چند جانبه با همسایگان ایران اشاره کرد و اظهار داشت: قطعا بهره‌ برداری از ویژگی ‌های استراتژیک ذکر شده و دسترسی به افق چشم‌انداز بیست ساله کشور، مستلزم به کارگیری یک دیپلماسی قوی در ابعاد اقتصادی و سیاسی است چرا که طبعا مدیریت کلان روابط اقتصادی خارجی یک کشور نمی‌تواند بدون ارتباط با مدیریت کلان روابط سیاسی، عملیاتی شود.

وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که مدیریت روابط اقتصادی خارجی بخشی از فعالیت‌ های اقتصادی یک دولت محسوب می شود که مبتنی بر راهبرد شناسایی و ایجاد فرصت‌ های اقتصادی و تجهیز و تجمیع هر چه بیشتر نیروی بالقوه کشور برای کسب فرصت‌ ها و مزیت‌ های اقتصادی جهانی در کنار صیانت از نظام و اهداف کلان کشور است.

متکی یادآور شد: در چارچوب مذکور وزارت خارجه همواره روند‌ها، راهبردهای سیاسی و اقتصادی بین‌ المللی را مورد ارزیابی قرار می‌ دهد و بر اساس آن و با هماهنگی مراکز تصمیم ‌گیری داخلی، راهبرد کلان روابط خارجی کشور را تجهیز می‌کند. بر این مبنا ما در دستگاه دیپلماسی تلاش می کنیم تا هزینه‌ های رشد و توسعه اقتصادی کشور را به حداقل کاهش برسانیم و کلیه ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی را منسجم تر نمائیم.

وزیر خارجه ادامه داد: واقعیت این است که تحولات اقتصادی ایران طی سال ‌های اخیر با یک حرکت پیوسته و حساب‌ شده به سمت اقتصاد باز در حرکت بوده و بر این مبنا سرمایه‌ گذاران ایرانی به خصوص سرمایه ‌گذاران کشور در حوزه خارجی باید به فرصت هایی که تنها یکبار برایشان ایجاد می شود، توجه بیشتری داشته باشند.

وی همچنین گفت: قوای سه گانه کشور و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه خصوصی‌سازی، اهمیت و ابعاد آن به اجماع و توافق رسیده ‌اند و چارچوب و شرایط سرمایه‌ گذاری برای شرکت‌ های خارجی با توجه به تصویب قوانین مربوط به سرمایه ‌گذاری خارجی و تسهیلات و تخفیفات مالیاتی طی سال‌ های اخیر با شدتی بیش از گذشته پیگیری می شود که قطعا هیچ یک از شما نسبت به این گونه تسهیلات و شرایط بی ‌تفاوت نیستید.

متکی در ادامه از آمادگی وزارت خارجه برای ایفای نقش خود در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالی موجود بر سر راه سرمایه گذاران خبر داد و گفت : نمایندگی ‌های ایران در سراسر دنیا موظف هستند با فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران مراجعه کننده به طور کامل همکاری کنند. ضمن اینکه برای آن دسته از سرمایه ‌گذاران خارجی که در ایران فعالیت می ‌کنند نیز روادید کثیر‌ المسافر صادر می‌شود.