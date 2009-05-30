آیت الله مکارم شیرازی حادثه تروریستی زاهدان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : بار دیگر دست جنایتکاران جهانی از آستین وهابیت تکفری در آمد و این وحشیان آدم نما در خانه خدا و خانه امیر مومنان علی ابن ابیطالب (ع) آن هم در حال نماز بمب گزاری کرده، گروه کثیری را شهید و گروه دیگری را مجروح ساختند به گمان اینکه این جنایت می تواند در اراده ملت عزیز ما رخنه ای ایجاد کند یا در میان شیعه و سنی اختلاف بیفکند.

ما ضمن محکوم کردن شدید این جنایت بزرگ بر مسئولان دولتی لازم می دانیم درس عبرتی به این جانیان رسوا که زشت ترین وناجوانمردانه ترین راه را برای رسیدن به مقاصد شیطانی خود انتخاب کرده اند و در تمام دنیا منفورند، بدهند و محکم در برابر آنها بایستند تا از تکرار این حوادث دردناک جلوگیری شود ومجرمان و تمام ایادی آنها را در هر لباس و مقامی هستند تسلیم دستگاه عدالت کنند.

در ضمن علما و فضلا باید افراد عوام نادانی را که بهانه به دست این جنایتکاران می دهند از خواب غفلت بیدار کنند و به آنها بگویند شما هم در این خون های بیگناهان شریک هستید و روز قیامت باید پاسخگو باشید.

از خداوند متعال علو درجات برای آن شهیدان بزرگوار و صبر و اجر فراوان برای بازماندگان آنها و شفای عاجل برای مجروحان حادثه مسئلت داریم.