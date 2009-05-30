فعالیت کارگاه های زیرزمینی تولید پوشاک افاغنه نگران کننده است

محمد جعفرخادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: بارها آدرس و شماره تلفنهای این کارگاه های غیر مجاز تولید پوشاک را در اختیار اداره کار قرار داده ایم ولی برخورد آنچنان قاطعی با آنها صورت نگرفت اما از همه مهمتر فعالیت دختران ایرانی در این کارگاه های غیر مجاز بوده که باید سریعا نسبت به نظارت بر کار این واحدهای غیرمجاز اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک شیراز با اشاره به اینکه حضور افاغنه از سالهای گذشته مطرح بوده و طی دو سال اخیر نیز برخوردهای خوبی در این زمینه صورت گرفته، افزود: امروزه اداره کار باید قاطعیت لازم را برای نظارت و جمع آوری این واحدهای تولیدی غیر مجاز صورت دهد چراکه این فعالیتها در کیفیت کارهای تولیدی و عرضه شده در بازار تاثیرات بسیار منفی برجای خواهد گذاشت.

خادمی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت تولید مانتوهایی با ظاهری نه چندان مناسب نیز بیان کرد: طی مدت اخیر الگوبرداریهای ناصحیح از کشورهای بیگانه موجب شده که تقاضا به سوی این نوع مانتو و لباسها سوق یابد و تولیدکنندگان نیز به ناچار در پی تقاضا برای اینگونه پوشاک، تولیدات خود را به این حوزه جهت می دهند می دهند اما در عین حال اتحادیه نیز در این خصوص در حد توان خود نظارتهای لازم را انجام می دهد تا شرایط بهتری را در این بخش شاهد باشیم.

وی در ادامه به برپایی نمایشگاه های مختلفی در خصوص حجاب برتر اشاره کرد و گفت: حدود 30 فروشگاه در سطح شهر شیراز مشغول به ارائه لباس اسلامی تحت عنوان حجاب برتر است اما در نیمه دوم سال جاری لباسهای سنتی دیگری با دوختها و مدلهای متنوع روانه بازار خواهد شد.

عرضه وسیع پوشاک چینی حاصل حمایت نامناسب دولت است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک شیراز با اشاره به موضوع عرضه لباسهای بی کفیت چینی در بازار نیز بیان کرد: اگر امروز شاهد عرضه چنین لباسهایی هستیم دلیل آن را نمی توان به خاطر ضعف در دوخت خیاط ها و تولیدکنندگان ایرانی دانست بلکه حمایت نه چندان مناسب دولت در این حوزه چنین مسائل و مضوعاتی را پدید آورده است.

خادمی تصریح کرد: عدم دریافت تسهیلات بانکی، جریمه بیمه، تجمیع عوارض، مالیات و... از جمله مشکلاتی بوده که تولیدکنندگان را به مجبور به کاهش نیرو کرده و این امر به طور حتم در کیفیت کار نیز تاثیر می گذارد در حالیکه در کشوری مثل چنین دولت به طور جدی تولید کننده خود را مورد حمایت قرار داده و تولید کنندگان نیز بازارهای جهانی را به آنها هدیه می دهند.