دکتر علی خزاییفر سردبیر مجله مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: بخشی از تازهترین شماره مجله مترجم به پاسداشت استاد سید حسینی اختصاص دارد، البته این مقالات نقد آثار وی نیست بلکه یادنامهای برای تجلیل از این مترجم برجسته است.
وی افزود: در این بخش مقالات و یادداشتهایی از احمد سمیعی گیلانی با عنوان"یاد دوست"، مهستی بحرینی با عنوان"در بزرگداشت مرحوم سید حسینی"، پیروز سیار با عنوان " زنده در یادها"، لیلی گلستان با عنوان "پشت و پناهم بود" و مهشید نونهالی با عنوان "افسوس" چاپ شده است.
به گفته خزاییفر چهل و هشتمین شماره مجله "مترجم " تا پایان خرداد ماه سال جاری روانه پیشخان مطبوعات خواهد شد.
مجله مترجم با صاحب امتیازی و سردبیری خزاییفرو مدیر مسئولی علیرضا اکبری در مشهد منتشر میشود.
امتیاز این مجله به صورت فصلنامه است که به گفته مدیر مسئول آن به دلیل مشکلات مالی هر شش ماه یکبار منتشر میشود.
این مجله در هر شماره خود به معرفی و نقد آثار یکی از مترجمان برجسته کشور میپردازد و شماره 47 این مجله به معرفی و نقد آثار خشایار دیهیمی مترجم حوزه فلسفه و ادبیات اختصاص داشت.
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