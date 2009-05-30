به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان قم طی سخنانی ضمن انتقاد از تبلیغات ‏ضعیف شهری ‏دستگاه‌های اداری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: بنده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ‏در این ‏خصوص راضی نیستم و باید تلاش شود تا فضای شهر کاملاً برای انتخابات آماده شود.‏



رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری استان قم در ادامه بر ضرورت حضور پرشور مردم در ‏دهمین دوره انتخابات ریاست ‏جمهوری تأکید کرد و گفت: مردم باید با حضور پرشور و آگاهانه خود فرد ‏شایسته‌ای را برای ریاست جمهوری انتخابات نمایند.‏



وی انتخابات را تجلی حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور دانست و افزود: انتخابات آزمون بزرگی ‏برای مردم، کاندیدا‌ها و ‏مسئولان کشور است و همه باید سعی کنند از این انتخابات سربلند بیرون بیایند.‏



حاجی زاده با بیان این که باید زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم شود یادآور شد: مدیران استان ‏باید در ادارات و نهاد‌ها ‏ستادی جهت جلب مشارکت‌های عمومی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ‏فراهم نمایند.‏



وی در ادامه عمل به قانون را مهمترین وظایف مجریان و مدیران در انتخابات دانست و تأکید کرد: مجریان باید ‏تلاش کنند از هر گونه اعمال ‏سلیقه شخصی در تصمیمات پرهیز نمایند.‏



احمد حاجی‌زاده تصریح کرد: هیچ مدیری حق ندارد از وقت، امکانات و جایگاه خود له یا علیه کاندیدای ‏مشخص تبلیغ و سخن بگوید و باید ‏تلاش کنیم تا نتیجه انتخابات منجر به وحدت ملی شود.‏



وی در بخش دیگری از سخنانش حضور پرشور توأم با انتخاب آگاهانه و شناخت جایگاه قوه مجریه را از جمله ‏وظایف مهم مردم در انتخابات ‏عنوان کرد و بیان داشت: مسئولان و رسانه‌های گروهی باید تلاش کنند با برنامه‌‏ریزی مناسب جایگاه رئیس جمهور را برای مردم تبیین کنند.‏



رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری استان قم همچنین با بیان اینکه کاندیدا‌های انتخابات ریاست ‏جمهوری نیز در معرض ‏آزمون هستند، رعایت قوانین رقابت سالم انتخاباتی، تبیین برنامه‌ها و رعایت اخلاق انتخاباتی را از جمله وظایف کاندیدا‌های دهمین دوره ‏ریاست جمهوری برشمرد.‏



وی در ادامه همچنین به برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در قم اشاره کرد و گفت: جهت ‏برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ‏سالگرد بنیانگذار انقلاب، 8 کمیته در استان قم از قبیل کمیته امنیتی، پشتیبانی، ‏اطلاع‌رسانی، فرهنگی و... شکل گرفته است.‏



حاجی‌زاده تصریح کرد: در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) حداقل 20 هزار نفر از قم به صورت ساماندهی ‏شده در قالب ‏کاروان‌های مختلف به حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) اعزام خواهند شد.‏



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان بر ضرورت فراهم کردن امکانات اولیه جهت پذیرایی از زائران و ‏عزاداران در نیمه خرداد در شهر ‏مقدس قم تأکید کرد.‏