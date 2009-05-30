به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان قم طی سخنانی ضمن انتقاد از تبلیغات ضعیف شهری دستگاههای اداری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: بنده از عملکرد دستگاههای اجرایی در این خصوص راضی نیستم و باید تلاش شود تا فضای شهر کاملاً برای انتخابات آماده شود.
رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری استان قم در ادامه بر ضرورت حضور پرشور مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: مردم باید با حضور پرشور و آگاهانه خود فرد شایستهای را برای ریاست جمهوری انتخابات نمایند.
وی انتخابات را تجلی حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور دانست و افزود: انتخابات آزمون بزرگی برای مردم، کاندیداها و مسئولان کشور است و همه باید سعی کنند از این انتخابات سربلند بیرون بیایند.
حاجی زاده با بیان این که باید زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی فراهم شود یادآور شد: مدیران استان باید در ادارات و نهادها ستادی جهت جلب مشارکتهای عمومی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فراهم نمایند.
وی در ادامه عمل به قانون را مهمترین وظایف مجریان و مدیران در انتخابات دانست و تأکید کرد: مجریان باید تلاش کنند از هر گونه اعمال سلیقه شخصی در تصمیمات پرهیز نمایند.
احمد حاجیزاده تصریح کرد: هیچ مدیری حق ندارد از وقت، امکانات و جایگاه خود له یا علیه کاندیدای مشخص تبلیغ و سخن بگوید و باید تلاش کنیم تا نتیجه انتخابات منجر به وحدت ملی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش حضور پرشور توأم با انتخاب آگاهانه و شناخت جایگاه قوه مجریه را از جمله وظایف مهم مردم در انتخابات عنوان کرد و بیان داشت: مسئولان و رسانههای گروهی باید تلاش کنند با برنامهریزی مناسب جایگاه رئیس جمهور را برای مردم تبیین کنند.
رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری استان قم همچنین با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز در معرض آزمون هستند، رعایت قوانین رقابت سالم انتخاباتی، تبیین برنامهها و رعایت اخلاق انتخاباتی را از جمله وظایف کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری برشمرد.
وی در ادامه همچنین به برنامههای سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در قم اشاره کرد و گفت: جهت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سالگرد بنیانگذار انقلاب، 8 کمیته در استان قم از قبیل کمیته امنیتی، پشتیبانی، اطلاعرسانی، فرهنگی و... شکل گرفته است.
حاجیزاده تصریح کرد: در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) حداقل 20 هزار نفر از قم به صورت ساماندهی شده در قالب کاروانهای مختلف به حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) اعزام خواهند شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان بر ضرورت فراهم کردن امکانات اولیه جهت پذیرایی از زائران و عزاداران در نیمه خرداد در شهر مقدس قم تأکید کرد.
انتقاد رئیس ستاد انتخابات استان قم از تبلیغات ضعیف شهری در انتخابات ریاست جمهوری
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از تبلیغات ضعیف دستگاههای اداری در خصوص دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان قم طی سخنانی ضمن انتقاد از تبلیغات ضعیف شهری دستگاههای اداری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: بنده از عملکرد دستگاههای اجرایی در این خصوص راضی نیستم و باید تلاش شود تا فضای شهر کاملاً برای انتخابات آماده شود.
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