به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی عازم چین شده است، روز دوشنبه هفته جاری (11 خرداد ماه) ساعت 19:35 به وقت محلی و راس ساعت 16 به وقت ایران در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی چین صف آرایی می کند.

این سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال کشورمان از زمان حضور افشین قطبی در این تیم است. دو دیدار گذشته که مقابل تیم‌های فوتبال امید ایران و تیم ملی اندونزی برگزار شد به ترتیب به برتری 3 برصفر و 5 برصفر ملی پوشان فوتبال ایران انجامیده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برگزاری این بازی تا روز پنجشنبه 14 خردادماه در چین به تمرینات خود ادامه خواهد داد و 2 روز مانده به دیدار مقابل کره شمالی عازم پیونگ یانگ می شود.