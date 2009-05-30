داستانهای شیرزادی دوان دوان می آیند

علی‌اصغر شیرزادی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از داستانهایم پیش از این در نشریات چاپ شده بود که از آن مجموعه چندتایی را هم برای چاپ در نشریات نداده بودم مجموعه‌ای از آنها را انتخاب کرده‌ام تا در کتابی به نام "آنها دوان دوان می‌آیند" به چاپ رسد و در حال حاضر مشغول بازنگری در آنها هستم.



وی درباره حال و هوای این اثر و شباهتها و تفاوتهایش با کارهای قبلیش بیان کرد: زبان داستانی نویسنده مثل اثرانگشت ثابت و بارز است و از این منظر این کار هم دنباله کارهای دیگرم است. ولی این کار تکرار کارهای دیگرم نیست. نویسنده باید تواناییهایش را افزایش دهد و به روز کند. همچنین جهان داستانی و هستی‌شناسی اش هم باید توسعه یابد. در ضمن جهان اطراف نویسنده هم دائما در حال تغییر و تحول است که نویسنده هم از این تغییر تاثیر می‌پذیرد و به مضمونهای جدیدی دست می‌یابد. در نتیجه این کار من از این منظر با کارهای دیگرم کاملا متفاوت است.



نویسنده کتاب "هلال پنهان" درباره کار دیگری که در عرصه داستان در دست نوشتن دارد گفت: ‌یک رمان دیگر که لایه اول آن پلیسی ـ معمایی است هم در دست نگارش دارم. این کار آمیخته به طنز تلخ و سیاه است و من در نگارش این رمان از شیوه‌های پلیسی استفاده می‌کنم تا به آن طنز تلخ و سیاه دست پیدا کنم.



شیرزادی در پایان صحبتهایش پیش‌بینی کرد کار نوشتن این رمان تا پاییز امسال طول بکشد.



از این نویسنده پیش از این آثاری چون "نشسته در غبار"، "غریبه و اقاقیا"، "یک سکه در دو جیب" و "طبل آتش"منتشر شده است.



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