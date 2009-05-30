جشن ستارگان دانشگاه صنعتی شریف فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم رئیس دانشگاه از 197 نفر دانشجوی تلاشگر این دانشگاه در سال 87 با اعطای لوح سپاس و هدایای ویژه تقدیر به عمل می آورد.

همچنین از نفرات برتر کنکور که به این دانشگاه راه یافته اند، 43 دانش آموز مدال آور المپیادی، 27 نفر از برگزیدگان المپیادهای دانشجویی، 2 نفر از دانشجویان نمونه آموزش عالی، 4 نفر از دانشجویان برگزیده جشنواره جوان خوارزمی، دارندگان مقامهای اول سنی و دومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی و تیمهای مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی ACM و روبوکاپ تقدیر خواهد شد.