چهارمین جشنواره تئاتر و سرود مهدکودکها در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، از مجموع این آثار 12 سرود و 18 نمایش بود که توسط کودکان مهدکودکهای بهزیستی گلستان به روی صحنه رفت.

مدیرکل بهزیستی گلستان پیش از ظهر شنبه در مراسم اختامیه این جشنواره در کانون طه گرگان گفت: ارتقای سطح توانمندی های کودکان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

اصغر باقری افزود: این برنامه ها می تواند کودکان را در زمینه یادگیری نقشهای اجتماعی که در آینده برعهده می گیرند، کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: 28 سرود و 18 اثر در بخش نمایش به دبیرخانه جشنواره راه یافت که پس از بازبینی آثار 12 سرود و 18 تئاتر به جشنواره راه یافت.

حدود پنج هزار کودک گلستانی از برنامه های این جشنواره دیدن کردند در اختتامیه از مدیران و مربیان مهدهای کودک و برگزار کنندگان این جشنوراه با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه جشنواره قدردانی شد.