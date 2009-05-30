استفاده از آی فن در ردیابی دانشجویان فراری از کلاس

به گزارش خبرگزاری مهر، گریختن از کلاسهای درس در ژاپن معمولا توسط استفاده از فردی دیگر برای اعلام حاضر بودن دانشجو و یا درخواست از فردی دیگر برای علامت گذاری کارتهای مخصوص حضور و غیاب پنهان سازی می شود.

دانشگاه آئویاما گاکوئین در توکیو با اختصاص گوشیهای آی فن 3G به بیش از 550 تن از دانشجویان خود در دانشکده انفورماتیک اجتماعی که دانشجویان در آن به مطالعه استفاده از اینترنت و رایانه در جامعه می پردازند قصد دارد از طریق سیستم جی پی اس دانشجویان خود را کنترل کند.

در واقع این دانشگاه از این ابزار علاوه بر استفاده ابزاری در جهت آموزش به عنوان روشی مطمئن برای کنترل حضور دانشجویان در کلاسها نیز استفاده می کند.

به گفته مقامات این دانشگاه برخی از دانشجویان همچنان می توانند با دادن آی فن خود به دوستان غایب بودن خود در کلاسها را پنهان کنند اما دانشجویان جوانتر که اطلاعات خصوصی و نامه های الکترونیک خود را درون گوشی ها حفظ می کنند هیچگاه گوشی های خود را به دست دیگران نخواهند سپرد.

دانشگاههای آمریکایی از آی فن در راستای اهدافی متفاوت و مختلف استفاده می کنند. دانشگاههایی مانند استنفورد و داک از این ابزار برای شیوه های مختلف آموزشی استفاده می کنند. برای مثال دانشجویان استنفورد موظفند طی یکی از دوره های خود نرم افزاری را برای آی فن طراحی کنند و در دانشگاه داک از آی فن ها برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کلاسها استفاده می شود.

دانشگاه آئویاما گاکوئین طی ماه جاری قراردادی را با شرکت سافت بانک نماینده رسمی فروش آی فن در ژاپن به امضا رسانده است که طی آن بیش از هزار دستگاه آی فن برای این دانشگاه تهیه خواهد شد.

بر اساس گزارش AP، علاوه بر مصارف ذکر شده از آی فن در این دانشگاه به منظور تهیه منابع درسی، مشاهده کنفرانسهای تصویری و دریافت امتحانات نیز استفاده خواهد شد.