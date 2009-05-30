مدیرکل تعاون گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این تعداد واحد مسکونی با اعتباری معادل 235 میلیارد و 60 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی ساخته می شوند.

وی با بیان اینکه برای ساخت این واحدهای مسکونی بیش از 13 هکتار زمین تامین شده است، عنوان کرد: 551 واحد از خانه های در دست احداث در رشت، 34 واحد در لنگرود، 72 واحد در لوشان، 511 واحد در انزلی، 65 واحد در چابکسر، 200 واحد در ماسال، 117 واحد در املش، 20 واحد در صومعه سرا، 48 واحد در رودسر، 15 واحد در کیاشهر و 46 واحد در آستارا ساخته می شود.

مدیرکل تعاون گیلان اظهار داشت: این واحدهای مسکونی به صورت آپارتمانی و دوخوابه احداث می شوند.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این تعداد واحد مسکونی 25 درصد است، اظهار امیدواری کرد: ساخت این واحدهای مسکونی از اوایل سال گذشته آغاز شده و پیش بینی می شود در صورت همکاری بانکها مدت دو سال و نیم به بهره برداری برسند.

نمایشی ادامه داد: در حال حاضر 236 تعاونی مسکن و سرمایه اولیه 435 میلیارد و 945 میلیون و 725 هزار ریال در گیلان فعالیت دارند که بیش از 27 هزار و 196 نفر از شهروندان در این تعاونی ها عضویت دارند.