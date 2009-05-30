پیکرهای شهدای حادثه تروریستی زاهدان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، پیکر 19 شهید حادثه تروریستی انفجار در مسجد علی بن ابیطالب (ع) زاهدان پیش از ظهر امروز بر دستان هزاران نفر از مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان از جلوی این مسجد که در خیابان امیرالمؤمنین زاهدان قرار دارد تا بهشت مصطفی زاهدان تشییع شد.

مردم عزادار زاهدان یا سردادن شعارهای "حسین حسین ندای ماست شهادت افتخار ماست"، " نمازگزار شهید شهادتت مبارک"، "مرگ بر وهابی" و "می کشم می کشم آنکه برادرم کشت" خشم و انزجار خود را از این حرکت جنایتکارانه و زبونانه وهابیون سلفی و افراطی نشان دادند.

در آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر این شهداء، پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری که به همین مناسبت صادر شده است، حجت الاسلام غلامرضا عباسی امام جماعت مسجد علی بن ابیطالب(ع) زاهدان با بیان گوشه ای از جزییات این حادثه این عمل تروریستی نوکران استکبار را محکوم کرد و خواستار برخورد قاطع و جدی دستگاههای امنیتی و قضایی استان با عوامل این حادثه تروریستی شد.

بنا بر همین گزارش، پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر 19 شهید این حادثه توسط آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان پیکر مطهر 12 تن از این شهیدان در بهشت مصطفی زاهدان آرام گرفت و پیکر هفت شهید دیگر برای خاکسپاری به خارج از استان انتقال یافت.