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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

گیلانی :

تسلیحات هسته ای اساس سیاست بازدارندگی دفاعی پاکستان است

تسلیحات هسته ای اساس سیاست بازدارندگی دفاعی پاکستان است

نخست وزیر پاکستان تسلیحات هسته ای این کشور را اساس و شالوده استراتژی بازدارندگی دفاعی این کشور بر شمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، یوسف رضا گیلانی در واکنش به اظهارات برخی کشورها در خصوص تسلیحات اتمی این کشور و تهدیدات تروریستی گفت: تسلیحات هسته ای اساس بازدارندگی راهبرد دفاعی پاکستان را تشکیل می دهد و این مسئله از اجماع ملی و حمایت تمامی مردم برخوردار است.

گیلانی که در نشستی در رابطه با راهبرد بخش برنامه ریزی در دفتر نخست وزیر صحبت می کرد، گفت: ما تصمیم داریم تا بازدارندگی هسته ای خود را به هر قیمتی حفظ کنیم و در خصوص مسائل اتمی که به عنوان هسته اصلی منافع امنیتی ما بشمار می رود به هیچ وجه مصالحه ای صورت نخواهد گرفت.

وی که در جمع مقام های ارشد لشگری و کشوری سخنرانی می کرد پیش بینی کرد که پیشرفت هایی در حوزه های توسعه استراتژی و تحکیم اهداف نیروها بدست آید.

گیلانی در عین حال حمایت کامل دولت خود را از برنامه راهبردی کشورش به عنوان یک عنصر حیاتی برای امنیت پاکستان اعلام کرد.

کد مطلب 887831

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