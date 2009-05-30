به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید عماد حسینی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان اظهار داشت: توزیع اعتبارات عمرانی استان در بین شهرستان های مختلف عادلانه نیست که باید این اعتبارات را بر اساس شاخص های مختلف و با نظرات کارشناسی در سطح استان توزیع کرد.

وی ادامه داد: سه شاخص جمعیت، وسعت و میزان برخورداری شهرستان از امکانات و منابع می تواند به عنوان مهمترین اولویت های توزیع اعتبارات عمرانی در بین دستگاه های دولتی باشد که متاسفانه در سال جاری این سه شاخصه مهم در نظر گرفته نشده اند.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس عنوان کرد: باید اعتبارات عمرانی استان را به گونه ای توزیع کرد که مناطق کم برخوردارتر سهم بیشتری داشته باشند و در کنار آن اختصاص بودجه برای پروژه های نیمه تمام و در راس آنها تقویت زیرساخت ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی اختصاص اعتبار ویژه برای توسعه راه های اصلی استان را خواستار شد و افزود: در طول سال های گذشته پروژه توسعه راه سنندج - قروه - همدان در دستور کار قرار داشته ولی هنوز هم پیشرفت قابل توجهی در این مسیر نداشته و هر ساله بر میزان تصادفات جاده ای افزوده می شود.

وی گفت: در حال حاضر اولویت مسئولین استان باید تلاش برای توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی در سطح استان باشد و شهرستان تازه تاسیسی همانند دهگلان می بایست سهم بیشتری از اعتبارات عمرانی استان داشته باشد تا بتواند در سال های آینده شاخص های خود را به وضعیت میانگین استان ارتقاء دهد.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس همچنین عنوان کرد: در جریان دو دور سفر هیئت دولت و سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان اعتبارات بسیار خوبی برای استان در نظر گرفته شد که با مدیریت توانمند و جذب این اعتبارات شاهد جهش اقتصادی استان کردستان در آینده ای نزدیک باشیم.