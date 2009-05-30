ابتلای 15 هزار و 510 نفر به آنفلوانزای نوع A در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا افزود: موارد ابتلا به این بیماری در 53 کشور جهان گزارش شده است و اکثریت کسانی که فوت کرده ‌اند، بیماری زمینه ‌ای داشته‌اند.

وی گفت: همان طور که پیش‌بینی کرده بودیم بخش عمده‌ای از موارد جدید بیماری در کشورهای نیمکره جنوبی به خصوص استرالیا و کشورهای آمریکای جنوبی رخ داده است.

گویا ادامه داد: اطلاعات موجود اکنون روشن کرده است که شیوع آنفلوانزای H1N1) A ) از یک الگوی فصلی پیروی می‌کند و به عبارت دیگر ممکن است با تغییر فصل تشدید یا تخفیف پیدا کند و این مساله‌ برای همه‌گیر شناسی بیماری اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است در صورتی برای فاز 6 بیماری یعنی فاز نهایی همه‌گیری جهانی تصمیم‌گیری خواهد کرد که میزان کشندگی بیماری افزایش پیدا کند که در حال حاضر چنین نیست.

وی همچنین در خصوص شرایط تولید انبوه واکسن این بیماری از سوی سازمان جهانی بهداشت گفت: آنچه مسلم است ملاک این سازمان برای تولید انبوه واکسن، شدت بیماری، افزایش سرعت گسترش بیماری و اثبات بی‌خطر بودن و اثربخشی واکسن است و بنا بر اعلام این سازمان هنوز معلوم نیست تولید انبوه این واکسن لازم تشخیص داده شود.

سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر ویروس عامل بیماری آنفلوانزای H1N1) A ) را به کارخانه‌های تولیدکننده واکسن تحویل داده است که مطالعه بر روی سلامت و اثربخشی واکسن توسط این کارخانه‌ها شروع شده است.

گویا در ادامه با یادآوری اینکه تاکنون موردی از ابتلا به این بیماری در کشور مشاهده نشده است، گفت: وزارت بهداشت به محض تشخیص موردی از این بیماری در کشور، بلافاصله مراتب را به اطلاع هموطنان خواهد رساند و راهنمایی ‌های لازم را در جهت پیشگیری و کنترل آن اعلام خواهد کرد.