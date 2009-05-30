توسعه همکاریها در زمینه تهیه نقشه های دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ایلخان ظهر شنبه استفاده مشترک از تجهیزات ساحلی و میدانی را از اهداف مهم امضای این تفاهم نامه ذکر کرد و گفت: با امضای این تفاهم نامه میان سازمان نقشه برداری و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، تجهیزات دو مجموعه به اشتراک گذاشته می شود تا با استفاده از این تجهیزات خدمات مورد نیاز یکدیگر را رفع کنیم.

وی شناور و "اکوساندر" را از جمله تجهیزات مورد نیاز ذکر کرد و افزود: سازمان نقشه برداری به عنوان متولی تولید نقشه های مکانی و رقومی می تواند چارتهای دریایی مورد نیاز مرکز ملی مطالعات و تحقیقاتی دریای خزر را تولید کند.

در این نشست همچنین همایون خوشروان مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با اشاره به همکاریهای مرکز با سازمان نقشه برداری در گذشته اظهار داشت: به منظور گسترش و توسعه همکاریها اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری شد تا بتوانیم با بهره مندی از تجهیزات دو مجموعه همکاریهای متقابلی را ارائه دهیم.

وی مدیریت حریم را از اقدامات مهم این مرکز نام برد و ادامه داد: در این زمینه نیاز به نقشه ها و چارتهای دریایی است که طبق این تفاهم نامه سازمان نقشه برداری کشور نقشه های مورد نیاز را تهیه و در اختیار مرکز قرار خواهد داد.

ایجاد ایستگاههای اندازه گیری دریایی در کشور

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات دریای خزر در این نشست از ایجاد ایستگاههای اندازه گیری پارامترهای دریایی خبر داد و گفت: دریای خزر دریای پویایی نیست و همواره با فرایندها و تغییرات فیزیکی مواجه است از این رو نیاز است به طور دائم مونیتورینگ شود که برای این منظور اقدام به ایجاد و راه اندازی ایستگاههای اندازه گیری کردیم.

وی با بیان اینکه این ایستگاهها به منظور اندازه گیری پارامترهای دریایی ایجاد شده است، ادامه داد: در حال حاضر این ایستگاهها در بنادر نوشهر، انزلی و امیرآباد راه اندازی شده است.