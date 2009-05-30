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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۳

مدیرکل پایانه های گیلان:

400 دستگاه وسیله نقلیه عمومی در گیلان زائران حرم امام (ره) را جابجا می کنند

400 دستگاه وسیله نقلیه عمومی در گیلان زائران حرم امام (ره) را جابجا می کنند

رشت - خبرگزاری مهر: سید عزیز جیفرودی گفت: در مراسم سالگرد امام خمینی (ره) 400 دستگاه وسیله نقلیه عمومی در استان گیلان، زائران حرم مطهر امام راحل را جابجا می کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته افزون برهفت هزار زائر حرم مطهر امام راحل با بیش از 200 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم ازاتوبوس و مینی بوس به مرقد امام راحل عزیمت کردند.

وی عنوان کرد: مطابق روال سالهای گذشته امسال نیز بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده و با برگزاری جلسات متعدد با کانون تشکلهای صنفی و مدیران شرکتهای بخش حمل و نقل مسافر استان هماهنگی لازم برای اعزام زائرین از تمامی شهرستانهای استان انجام شده است.

جیفرودی ادامه داد: در سال جاری بخش حمل و نقل جاده ای استان گیلان ضمن پذیرایی از کاروان 700 نفره زائرین مرقد مطهر امام (کاروان پیاده) در راستای حفظ ایمنی زائرین اقدام به توزیع تعداد 300 جلیقه ایمنی در میان آنان کرده است.

کد مطلب 887840

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