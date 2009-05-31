ساختار قامتی دختران دانش آموز در کرمان نگران کننده است

عبدالحسین پورمحی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: آمار حرکات اصلاحی نشان می دهد که بسیاری از دختران دانش آموز در مقاطع مختلف دارای ناهنجاری های ساختاری اسکلتی هستند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات ساختارهای قامتی متفاوت است، تصریح کرد: دختران محصل در بسیاری موارد حداقل یک مشکل ساختاری دارند.

وی دلیل چنین عارضه هایی را عدم توجه لازم در خصوص پرداختن به حرکات صحیح ورزشی و نوع تغذیه دانست.

پور محی آبادی عنوان کرد: عدم وجود معلمان متخصص ورزش در دوران ابتدایی نیز یکی دیگر از دلایل این مشکل است.

وی افزود: تعداد معلمان تربیت بدنی در کرمان هزار و 50 نفر است که از این تعداد 700 نفر دارای فوق دیپلم و لیسانس تربیت بدنی هستند و مابقی از تخصص کافی در خصوص تربیت بدنی برخوردار نیستند.

وی افزود: متاسفانه این هنجاری ها در بین دختران دانش آموز عمومیت دارد و در شرایط خاص سنی و بلوغ این ناهنجاری ها بیشتر می شود.

وی گفت: از سال گذشته در کلیه شهرستانها و مناطق استان با توجه به امکانات موجود کانون حرکات اصلاحی دایر شده و این روال در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت که تاکنون نتایج مطلوبی را در پی داشته است.