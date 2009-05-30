"چکیده آثار آنتونی گیدنز" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب فوق دربرگیرنده منتخباتی از آثار گیدنز، نظریهپرداز برجستة اجتماعی است. طیفی گسترده از مباحث علم نظری در این اثر به چشم میخورد که از آن جمله میتوان به آرای گیدنز دربارة نوشتههای مارکس، دورکیم، وبر و فوکو اشاره کرد.
افزون بر این کتاب حاضر رویکرد نوآورانة خود گیدنز را به مسائل بنیادین نظریة اجتماعی بازمینماید. اندیشههای او درباره قدرت، زمان ـ مکان و نسبت کنش و ساخت و نیز تحلیلهای روشنگر و معرفتآموز او به وجهی نیکو ارائه شده است.
کتاب از مقدمهای روشنگر و آسان فهم به قلم گردآورنده آن بهرهمند است که خواننده را در راه یافتن به جهان اندیشههای گیدنز یاری میکند.
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