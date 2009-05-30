وهابیون با اقدام ددمنشانه خود اصول انسانی را زیر سئوال برده اند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر شنبه در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی انفجار در مسجد علی بن ابیطالب (ع) زاهدان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، دشمن درصدد است تا با ایجاد تفرقه در مناطق قومی به اختلافهای مذهبی با انجام چنین حرکت‌های مزدورانه‌ای دامن بزند که به لطف خداوند و هوشیاری مردم تاکنون ناکام مانده‌اند .

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان افزود: متأسفانه خویشتنداری مردم صبور و خونگرم این استان، مورد سوء ‌استفاده یکسری از کژاندیشان در منطقه قرار می گیرد که جا دارد اهل سنت با هوشیاری هرچه تمام‌تر، اجازه ندهند که افراد خودفروخته خود را در بین آنان جا بزنند.

آیت الله سلیمانی با بیان اینکه وهابیون با این اقدام ددمنشانه خود در شهادت نمازگزاران شیعه، اصول انسانی را زیر سئوال برده اند، تأکید کرد: محکوم کردن این اعمال ددمنشانه توسط علمای اهل سنت حاکی از خواسته آنان بر وحدت شیعه و سنی است .

امام جمعه زاهدان با تأکید بر اینکه علمای اهل سنت به پیام و فتوای رهبری توجه و این حادثه تروریستی را محکوم کنند، افزود: این برخوردها با نمازگزارانی که در حال صحبت با معبود خویش در خانه خدا بودند در هیچ دین و مذهبی نمی گنجد و بر همه علمای اهل سنت لازم است با محکوم کردن این حادثه تروریستی در راستای پیام رهبری با روشنگری افکار اهل سنت نسبت به این حوادث از اشاعه تفرقه احتمالی جلوگیری کنند .

آیت الله سلیمانی تصریح کرد: تلاش و همت بیشتر مسئولان برای برقراری امنیت در سیستان و بلوچستان و اینکه دیگر این حرکات کور در استان مشاهده نشود، ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان به حماسه آفرینی مردم در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دشمنان این مرزبوم یارای مقاومت در برابر این دلیرمردان را ندارند و متحمل شکست می شوند و شکست سردمداران آمریکایی و متحدانش در دوران جنگ تحمیلی نمونه بارز آزادی خواهی ایرانیان است .

آیت الله عباسعلی سلیمانی خاطر نشان کرد: شهدایی که امروز با حضور پرشور شما مردم همیشه در صحنه تشییع شدند هیچ گونه گناهی را مرتکب نشده بودند و هیچگاه سزاوار چنین عمل ننگینی نبودند که در خانه خدا این گونه و مظلومانه مورد تعرض قرار گیرند .

سه تن از کسانی که در این حادثه دست داشتند، قبل از مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه تروریستی در مقابل مسجد علی بن ابیطالب(ع) زاهدان به دار مجازات آویخته شدند.

به گفته دادستان زاهدان دو نفر از عوامل دیگر این حادثه در بازداشت به سر می برند و بازجویی از آنها ادامه دارد .