به گزارش خبرگزاری مهر، سیمانتک درخصوص گسترش هرزنامه ها (اسپمها) و برنامه های مخرب اطلاع داد که 4/90 درصد از مجموع نامه های الکترونیکی که کاربران دریافت می کنند هرزنامه هستند.

همچنین ارسال این هرزنامه ها در ماه می 2009 نسبت به ماه آوریل 1/5 درصد افزایش یافته است.

از سویی دیگر برپایه این تحقیقات، شبکه های اجتماعی درحال تبدیل شدن به ابزارهایی برای گسترش بیشتر ایمیلهای ناخواسته هستند به طوری که جنایتکاران انفورماتیکی حملات فیشینگ را با هدف در اختیار گرفتن کنترل کاربران شبکه هایی چون "فیس بوک" و "توییتر" سازماندهی می کنند.

این موسسه امنیت انفورماتیکی تاکید کرد که در حدود 58 درصد از هرزنامه ها از طریق "بوت نت ها" ارسال می شوند. بوت نت ها، شبکه هایی از رایانه های شخصی هستند که از طریق نصب برنامه های مخرب آلوده شده اند. رایانه های شخصی که در شبکه "بوت نت" اسیر شده اند توسط این جنایتکاران قابل کنترل هستند.

براساس گزارش وب نیوز، فعال ترین "بوت نت" در ارسال هرزنامه ها "دات نت" نام دارد که به گفته "سیمانتک" مسئول ارسال 2/18 درصد از پستهای الکترونیک ناخواسته است.