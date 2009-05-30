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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

شهر کرمان بیشترین آمار بی سوادی استان را به خود اختصاص داده است

شهر کرمان بیشترین آمار بی سوادی استان را به خود اختصاص داده است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کرمان با اشاره به حضور 407 هزار و 327 نفر بی سواد در استان از آمار بالای بی سوادی در شهر کرمان خبر داد.

مالک مسرور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهر کرمان به دلیل مهاجرپذیری بیشترین تعداد بی سواد را در استان کرمان دارد.

وی گفت: بر طبق آمار اعلام شده در سرشماری سال 85 در استان کرمان جمعیت بی سواد کل استان 407 هزار و 327 نفر بوده که این رقم گروه سنی 10 سال به بالا را شامل می شود.

مسرور ادامه داد: شهر کرمان در سرشماری سال 85 قریب 10.97 درصد بی سواد داشته که رقمی بالغ بر 66 هزار و 479 نفر است.

وی افزود: شهر رفسنجان بعد از کرمان بیشترین آمار بی سوادی را به دلیل مهاجرپذیر بودن دارد که هر ساله از استانهای جنوبی کشور افرادی برای کار در مزارع پسته به این شهر مهاجرت می کنند که بعضی از این افراد بی سواد هستند.

مسرور تصریح کرد: این گردش و جابجایی جمعیت یکی از مشکلات کار نهضت سواد آموزی است که نمی تواند درصد بالایی از جمعیت را تحت پوشش قرار دهد.

کد مطلب 887852

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