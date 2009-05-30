به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد جواد محمدی زاده ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان در شهر جدید گلبهار چناران افزود: توسعه ای که مبنایش علم و دانایی باشد لازمه هر جامعه ای است و علمی که متناسب با فرهنگ بومی وخودی و تضمین کننده آرمانهای اسلامی و انقلابی باشد باعث توسعه می شود.

وی گفت: دوهزار و 220 کیلومتر پهنه شهرک علمی و فناوری کریدور خراسان رضوی است که از فرودگاه مشهد تا حوزه شهری چناران وسعت دارد همچنین منابع بخش خصوصی از ویژگیهای مهم احداث این کریدور است و دولت بخش زیرساختی را مهیا می کند.

محمدی زاده با بیان اینکه آسودگی و برطرف کردن مشکلات یک جامعه فقط با تکیه بر علم حل می شود ادامه داد: استرس، فقر، افزایش بی رویه جمعیت و معضلات اجتماعی از مشکلات شهرنشینی است و با علم و دانایی این مشکلات برطرف می شود.

استاندار خراسان رضوی به انتخابات دهم اشاره کرد و افزود: اصرار بر اجرای قانون داریم و بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش داریم و این حضور باعث عظمت انقلاب است.